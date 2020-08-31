У Нідерландах відновився судовий процес у справі MH17

“4 липня 2020 року суд відклав судові слухання у справі Пулатова, Гіркіна, Дубинского і Харченка до сьогоднішнього дня”, — сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

Він зауважив, що у залі присутні багато родичів жертв авіакатастрофи.

Так, однією з головних тем для обговорення мають стати вимоги компенсації з боку родичів. Зокрема, суд розраховує заслухати захист щодо вимог додаткового розслідування.

У межах цих слухань очікується три блоки тривалістю по два тижні кожен: з 31 серпня по 11 вересня, з 28 вересня по 9 жовтня і з 2 по 13 листопада.



У своєму рішенні від 23 березня суд порушив низку питань, що стосуються можливих вимог про компенсацію родичам. Прокуратура частково і в попередньому порядку дала відповіді на ці питання, а юридичні радники родичів заявили, що підготують свої відповіді до початку вересня.

Як зазначається в документах суду, блок, що починається 31 серпня, буде використаний “для обговорення позицій юридичних радників родичів, захисту та прокуратури і ухвалення рішень з цього питання в разі необхідності”. Суд “також хотів би порушити питання щодо того, до якого часу повинні бути подані всі вимоги про компенсацію”. Цьому, на переконання інстанції, повинен передувати обмін думками між усіма зацікавленими сторонами в письмовому вигляді.

Зокрема, суд очікує доповіді від захисту щодо прогресу у формулюванні нових вимог про додаткові розслідування, причому йдеться не тільки про вимоги, які захист може сформулювати без консультацій зі своїм клієнтом Олегом Пулатовим, що проходить одним з чотирьох обвинувачених у справі, але також про вимоги, які залежать від таких консультацій.

У цілому, цей блок слухань видається технічним і, найімовірніше, займе набагато менше часу, ніж заплановано. Дата початку розгляду справи по суті поки не визначена. Питання зараз обговорюється між сторонами в письмовій формі, однак багато чого буде залежати від того, з якими новими вимогами виступить захист.

Як повідомляв УНН, 3 липня закінчився другий раунд слухань у справі про катастрофу MH17. На засіданні було задоволено низку запитів і клопотань сторін.



