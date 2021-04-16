В Нидерландах продолжились слушания по делу MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В окружном суде Гааги в Нидерландах в пятницу продолжились слушания по делу о сбитии малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 года на Донбассе, передает корреспондент УНН.
Детали
Сегодня судебное заседание началось с ответов стороны обвинения, в частности, на запросы защиты о дополнительном расследовании.
Решение по затронутым на последних заседаниях вопросам будет вынесено 22 апреля.
Слушания по уголовному делу MH17 все еще находится на стадии досудебного разбирательства.
На прошлых заседаниях суд в частности отвечал на запросы стороны защиты обвиняемого Олега Пулатова.
Ожидается, что судебное разбирательство по существу начнется 7 июня 2021 года.
Дополнение
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17. Подозреваемые - три гражданина России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.
Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.