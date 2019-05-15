В Нидерландах на военном полигоне произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Нидерландах на военном полигоне произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTV Utrecht.
Сообщается, что пожар площадью 100 на 300 метров произошел на военном полигоне вблизи нидерландского города Лейден.
Отмечено, что для ликвидации пожара были задействованы шестнадцать пожарных машин.
Кроме того, пожарная бригада использовала вертолет, чтобы получить данные о степени пожара.
Причины пожара пока неизвестны. Спасатели сообщают, что огонь начался в разных точках.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в Германии на пожаре погибли четверо маленьких детей.