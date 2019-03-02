У Німеччині на пожежі загинули четверо малих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У результаті пожежі у Нюрнберзі в Німеччині загинули п'ятеро людей - четверо дітей і жінка, передає УНН з посиланням на Washington Post.
Пожежа сталася в житловому будинку. Причини загоряння поки не встановлені.
У результаті пожежі загинуло немовля, троє дітей у віці 4, 5 і 7 років, а також 34-річна жінка.
"Четверо дорослих змогли покинути палаючу будівлю і були госпіталізовані з травмами, що не загрожують життю", - пише видання.
Раніше УНН повідомляв, що з початку року, станом на 25 лютого, в Україні у вогні загинуло 453 людини.