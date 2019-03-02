В Германии в пожаре погибли четверо маленьких детей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В результате пожара в Нюрнберге в Германии погибло пятеро людей – четверо детей и женщина, передает УНН со ссылкой на Washington Post.
Пожар произошел в жилом доме. Причины возгорания пока не установлены.
В результате пожара погиб младенец, трое детей в возрасте 4, 5 и 7 лет, а также 34-летняя женщина.
"Четверо взрослых смогли покинуть горящее здание и были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни", - пишет издание.
Ранее УНН сообщал, что с начала года, по состоянию на 25 февраля, в Украине в огне погибло 453 человека.