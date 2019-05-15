У Нідерландах на військовому полігоні сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Нідерландах на військовому полігоні сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на RTV Utrecht.
Повідомляється, що пожежа площею 100 на 300 метрів сталася на військовому полігоні поблизу нідерландського міста Лейден.
Зазначається, що для ліквідації пожежі були задіяні шістнадцять пожежних машин.
Крім того, пожежна бригада використовувала вертоліт, щоб отримати дані про ступінь пожежі.
Причини пожежі поки невідомі. Рятувальники повідомляють, що вогонь почався в різних точках.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, у Німеччині на пожежі загинули четверо малих дітей.