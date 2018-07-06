В воскресенье украинская энергосистема останется без одного из энергоблоков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Ровенская АЭС планирует 8 июля вывести энергоблок № 4 в планово-предупредительный ремонт, передает УНН со ссылкой на сообщение “Энергоатома”.
“8 июля 2018 года планируется отключение от сети энергоблока № 4 Ровенской АЭС для проведения капитального планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 65 календарных суток”, — говорится в сообщении.
Во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а именно:
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- капитальный ремонт реактора;
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- ремонт оборудования всех трех каналов системы безопасности блока;
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- капитальный ремонт турбоагрегата;
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- средний ремонт генератора с выводом ротора;
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- капитальный и текущие ремонты главных циркуляционных насосов;
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- капитальный и средние ремонты парогенераторов;
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- капитальный ремонт компенсатора давления.
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Кроме того, планирую провести сверхрегламентных работы по реконструкции и модернизации для повышения безопасности.
Напомним, украинские атомщики утверждают, что тариф на электроэнергию, производимую АЭС, слишком низкий.