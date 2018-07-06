У неділю українська енергосистема залишиться без одного з енергоблоків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Рівненська АЕС планує 8 липня вивести енергоблок № 4 у планово-попереджувальний ремонт, передає УНН з посиланням на повідомлення “Енергоатому”.
“8 липня 2018 року планується відключення від енергомережі енергоблоку № 4 Рівненської АЕС для проведення капітального планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 65 календарних діб”, — йдеться у повідомленні.
Під час ремонту проводитимуться регламентні роботи на основному обладнанні, а саме:
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- капітальний ремонт реактора;
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- ремонт обладнання усіх трьох каналів системи безпеки блоку;
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- капітальний ремонт турбоагрегату;
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- середній ремонт генератора з виведенням ротора;
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- капітальний та поточні ремонти головних циркуляційних насосів;
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- капітальний та середні ремонти парогенераторів;
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- капітальний ремонт компенсатора тиску.
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Крім того, планую провести понадрегламентні роботи з реконструкції та модернізації задля підвищення безпеки.
Нагадаємо, українські атомники стверджують, що тариф на електроенергію, вироблену АЕС, надто низький.