У неділю українська енергосистема залишиться без одного з енергоблоків

“8 липня 2018 року планується відключення від енергомережі енергоблоку № 4 Рівненської АЕС для проведення капітального планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 65 календарних діб”, — йдеться у повідомленні.

Під час ремонту проводитимуться регламентні роботи на основному обладнанні, а саме:



капітальний ремонт реактора;



ремонт обладнання усіх трьох каналів системи безпеки блоку;



капітальний ремонт турбоагрегату;



середній ремонт генератора з виведенням ротора;



капітальний та поточні ремонти головних циркуляційних насосів;



капітальний та середні ремонти парогенераторів;



капітальний ремонт компенсатора тиску.



Крім того, планую провести понадрегламентні роботи з реконструкції та модернізації задля підвищення безпеки.

Нагадаємо, українські атомники стверджують, що тариф на електроенергію, вироблену АЕС, надто низький.