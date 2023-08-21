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В небе над Черным морем замечен американский БпЛА

Киев • УНН

 • 590816 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В небе над Черным морем в понедельник был замечен американский БпЛА RQ-4B Global Hawk. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Крым.Реалии.

Цитата

“Над Черным морем снова замечен американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Дрон с позывным FORTE10 ведет разведку примерно в 120 км от побережья Крыма, свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR.

Одна из основных задач этого БПЛА — раскрытие районов ПВО.

Напомним

19 августа Крым.Реалии со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщали, что сразу два самолета НАТО вели разведку у берегов Черного моря. Речь шла о Boeing P-8A Poseidon и Boeing E-3А Sentry.

Boeing P-8A Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Boeing E-3А Sentry — американский самолёт, предназначенный для дальнего радиолокационного обнаружения.

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