В небе над Черным морем замечен американский БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В небе над Черным морем в понедельник был замечен американский БпЛА RQ-4B Global Hawk. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Крым.Реалии.
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“Над Черным морем снова замечен американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Дрон с позывным FORTE10 ведет разведку примерно в 120 км от побережья Крыма, свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR.
Одна из основных задач этого БПЛА — раскрытие районов ПВО.
Напомним
19 августа Крым.Реалии со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщали, что сразу два самолета НАТО вели разведку у берегов Черного моря. Речь шла о Boeing P-8A Poseidon и Boeing E-3А Sentry.
Boeing P-8A Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.
Boeing E-3А Sentry — американский самолёт, предназначенный для дальнего радиолокационного обнаружения.