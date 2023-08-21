У небі над Чорним морем помічений американський БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У небі над Чорним морем у понеділок був помічений американський БпЛА RQ-4B Global Hawk. Про це інформує УНН, посилаючись на Крим.Реалії.
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“Над Чорним морем знову помічено американський безпілотник RQ-4B Global Hawk. Дрон із позивним FORTE10 веде розвідку приблизно за 120 км від узбережжя Криму, свідчать дані сервісу відстеження польотів Flightradar24”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження і розвідки HISAR.
Одне з основних завдань цього БПЛА — розкриття районів ППО.
Нагадаємо
19 серпня Крим.Реалії із посиланням на дані сервісу Flightradar24 повідомляли, що відразу два літаки НАТО вели розвідку біля берегів Чорного моря. Йшлося про Boeing P-8A Poseidon та Boeing E-3А Sentry.
Boeing P-8A Poseidon призначений для виявлення і знищення підводних човнів супротивника в районах патрулювання, розвідки, а також участі в протикорабельних і рятувальних операціях.
Boeing E-3А Sentry — американський літак, призначений для дальнього радіолокаційного виявлення.