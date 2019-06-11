В НБУ рассчитывают на получение транша от МВФ в этом году

КИЕВ. 11 июня. УНН. Украина до конца этого года может получить транш от МВФ при условии, если после выборов удастся быстро сформировать новое правительство и он сразу начнет работать. Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству новостей Reuters, опубликованном в понедельник, 10 июня, передает УНН со ссылкой на DW.