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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НБУ рассчитывают на получение транша от МВФ в этом году

Киев • УНН

 • 7387 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Украина до конца этого года может получить транш от МВФ при условии, если после выборов удастся быстро сформировать новое правительство и он сразу начнет работать. Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству новостей Reuters, опубликованном в понедельник, 10 июня, передает УНН со ссылкой на DW.

В НБУ рассчитывают на получение транша от МВФ в этом году

"Если правительство будет сформировано и ... он начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года - мы считаем это оптимистическому сценарию", - рассказала Рожкова.

Первый заместитель председателя НБУ ожидает, что размер транша может составлять примерно 1,3 миллиарда долларов.

Кроме того, она обратила внимание на ожидаемые вызовы в экономике и финансовой сфере Украины.

"В конце этого года и в следующем году мы должны выплатить значительные долги. Несомненно, это будет очень напряженный период ... Очевидно, что 2019 для нас - сложный ... Сотрудничество с МВФ является ключевой для нас и не только через один транш", - отметила Рожкова.

По ее словам, в настоящее время международные резервы Нацбанка превышают 19 млрд долларов, а продолжение сотрудничества с МВФ позволит увеличить их до объема более 21 млрд долларов.

Напомним, обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства в Украине .

Также напомним, что Миссия МВФ посещала Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года.

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