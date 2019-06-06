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НБУ: обговорення фінансування з боку МВФ відклали до формування нового уряду

НБУ: обговорення фінансування з боку МВФ відклали до формування нового уряду

Київ • УНН

 • 10543 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Обговорення подальшої фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду в Україні. Про це повідомили у прес-службі Національного банку України, передає УНН.

Як вказали у НБУ, оприлюднений у квітні макроекономічний прогноз передбачав поступове уповільнення інфляції до 6,3% на кінець 2019 та 5,0% на кінець 2020 року. І основним припущенням цього прогнозу, як зазначається, була подальша реалізація Україною своїх зобов’язань за програмою співпраці з МВФ.

"Однак на сьогодні обговорення подальшої фінансової підтримки з боку МВФ та, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду", - вказали у регуляторі.

У НБУ додали, що це посилює вразливість економіки України та може зумовити збільшення волатильності на фінансових ринках.

Раніше стало відомо, що Україна може отримати транш від МВФ в кінці літа.

Нагадаємо, голова Ради НБУ Данилишин повідомив, що нову програму з МВФ можна очікувати не раніше вересня-жовтня.

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