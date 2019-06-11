У НБУ розраховують на отримання траншу від МВФ цього року

КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна до кінця цього року може отримати транш від МВФ за умови, якщо після виборів вдасться швидко сформувати новий уряд і він одразу почне працювати. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству новин Reuters, опублікованому в понеділок, 10 червня, передає УНН з посиланням на DW.