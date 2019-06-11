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У НБУ розраховують на отримання траншу від МВФ цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна до кінця цього року може отримати транш від МВФ за умови, якщо після виборів вдасться швидко сформувати новий уряд і він одразу почне працювати. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству новин Reuters, опублікованому в понеділок, 10 червня, передає УНН з посиланням на DW.

У НБУ розраховують на отримання траншу від МВФ цього року

"Якщо уряд буде сформовано і... він почне працювати у вересні, тоді у нас є шанс отримати транш до кінця цього року - ми вважаємо це оптимістичним сценарієм", - розповіла Рожкова.

Перша заступниця голови НБУ очікує, що розмір траншу може становити приблизно 1,3 мільярда доларів.

Крім того, вона звернула увагу на очікувані виклики в економіці та фінансовій сфері України.

"Наприкінці цього року і наступного року ми повинні виплатити значні борги. Безсумнівно, це буде дуже напружений період... Очевидно, що 2019 рік для нас - складний... Співпраця з МВФ є ключовою для нас і не тільки через один транш", - зазначила Рожкова.

З її слів, наразі міжнародні резерви Нацбанку перевищують 19 мільярдів доларів, а продовження співпраці з МВФ дозволить збільшити їх до обсягу понад 21 мільярд доларів.

Нагадаємо, обговорення подальшої фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду в Україні.

Також нагадаємо, що Місія МВФ відвідувала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року.

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