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В НБУ рассказали, как избежать злоупотреблений на рынке криптовалют

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В Национальном банке Украины заявили о необходимости урегулировать рынок криптоактивов, передает УНН.

"Потребность в регулировании операций с криптоактивами возникает в связи с выходом на рынок непрофессиональных инвесторов и необходимости защиты их прав", - сказал начальник управления реформирования финансового сектора Национального банка Украины Евгений Степанюк, сообщает пресс-служба НБУ.

Он пояснил, что в большинстве стран мира операции с криптоактивами находятся в так называемой "серой зоне". Это создает регуляторный арбитраж по сравнению с традиционными инструментами финансового рынка. Поэтому, чтобы избежать злоупотреблений на рынке и защитить права инвесторов и потребителей, необходимо ввести одинаковые правила для операций с цифровыми и стандартными финансовыми инструментами. Следует обеспечить налогообложение таких операций и соблюдения правил по финансовому мониторингу, считает Степанюк.

В то же время, внедрение регулирования криптоактивов в отдельно взятой стране может быть неэффективным, несмотря на анонимный характер транзакций с ними. Это обусловливает необходимость тесной кооперации между регуляторами на глобальном уровне, пояснил Степанюк.

Напомним, в украинском парламенте зарегистрированы несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и несовершенными.

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. В авторский коллектив своего законопроекта "О стимулировании рынка криптовалют и ее производных" он включил подругу - Анастасию Байбородину.

Вместе с тем эксперты Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" бессмысленным и популистским.

А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) вообще "списан" у российских чиновников.

Украинские Национальные Новости

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