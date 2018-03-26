У НБУ розповіли, як уникнути зловживань на ринку криптовалют
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Національному банку України заявили про необхідність врегулювати ринок криптоактивів, передає УНН.
“Потреба у регулюванні операцій з криптоактивами виникає у зв’язку з виходом на ринок непрофесійних інвесторів та необхідності захисту їх прав”, - сказав начальник управління реформування фінансового сектору Національного банку України Євген Степанюк, повідомляє прес-служба НБУ.
Він пояснив, що у більшості країн світу операції з криптоактивами перебувають у так званій "сірій зоні". Це створює регуляторний арбітраж порівняно з традиційними інструментами фінансового ринку. Тож, аби уникнути зловживань на ринку та захистити права інвесторів і споживачів, необхідно запровадити однакові правила для операцій з цифровими та стандартними фінансовими інструментами. Варто забезпечити оподаткування таких операцій та дотримання правил з фінансового моніторингу, вважає Степанюк.
Водночас, впровадження регулювання криптоактивів в окремо взятій країні може бути неефективним, зважаючи на анонімний характер транзакцій з ними. Це обумовлює необхідність тісної кооперації між регуляторами на глобальному рівні, пояснив Степанюк.
Нагадаємо, в українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і нещодавно було ухвалене рішення об’єднати їх в один документ.
У НБУ пропозиції нардепів назвали передчасними і недосконалими.
Один з документів підготував нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. До авторського колективу свого законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалюти і її похідних" він включив подругу - Анастасію Байбородіну.
Разом з тим експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським.
А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) взагалі "списаний" у російських чиновників.