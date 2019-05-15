В НБУ объяснили, почему падает доллар

КИЕВ. 15 мая. УНН. Сейчас наблюдается серьезное укрепление курса национальной валюты. С начала года официальный курс гривни к доллару США повысился на 5,5%. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, передает УНН.