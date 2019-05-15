В НБУ объяснили, почему падает доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сейчас наблюдается серьезное укрепление курса национальной валюты. С начала года официальный курс гривни к доллару США повысился на 5,5%. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, передает УНН.
Данилишин отметил, что в настоящее время мы видим преобладание предложения валюты над спросом.
Рост курса гривны обусловлен следующими факторами:
- мощными инвестициями нерезидентов в ОВГЗ - с 1 января по 3 мая объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 31 млрд. грн (более, чем в 5 раз).
- продолжением экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая и относительно удачной конъюнктуры основных рынков для Украины экспортных агротоваров - кукуруза, подсолнечное масло, пшеница.
- активизацией экспорта металлопродукции (из-за сезонного восстановления) и неплохой ценовой ситуацией на мировом рынке стали и железной руды.
- привлечением долгового капитала (529 млн. евро кредита под гарантии Всемирного банка и доразмещения облигаций внешнего государственного займа 2018 на сумму 350 млн долл.)
Благодаря увеличению притока иностранной валюты в Украину, Национальный банк значительно активизировал ее покупку на межбанковском рынке. В результате за январь-апрель 2019 международные резервы НБУ выросли на 0,925 млрд долл. и составили 20,5 млрд долл. (на начало мая). Избыток валюты на межбанковском валютном рынке в 2018 году позволил Национальному банку купить в резервы почти 1,4 млрд долл.
"Однако, с учетом выплат по внешнему долгу и валютным ОВГЗ и выхода нерезидентов из ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, с последующей конвертацией рублевых средств в валюту, а также уменьшением экспорта сельхозпродукции в июле-августе прослеживаются определенные условия для незначительных курсовых колебаний доллара по отношению к гривне", - добавил Динилишин.
Он отметил, что в период отпусков есть спрос населения на валюту. Однако население и бизнес постепенно привыкли к плавающему курсу и меньше поддаются панике, потому что поняли, что колебания могут быть в обе стороны - как в сторону ослабления, так и укрепления.
Напомним, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,16 грн/доллар.