У НБУ пояснили, чому падає долар

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Наразі спостерігається серйозне укріплення курсу національної валюти. З початку року офіційний курс гривні до долара США підвищився на 5,5%. Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.

Данилишин відмітив, що в даний час ми бачимо переважання пропозиції валюти над попитом.

Зростання курсу гривні обумовлено наступними чинниками:

- потужними інвестиціями нерезидентів в ОВДП – з 1 січня по 3 травня обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 31 млрд. грн (у більше як 5 разів).

- продовженням експорту сільгосппродукції рекордного минулорічного врожаю та відносно вдалою кон’юнктурою основних ринків для України експортних агротоварів – кукурудза, соняшникова олія, пшениця.

- активізацією експорту металопродукції (через сезонне відновлення) та непоганою ціновою ситуацією на світовому ринку сталі й залізної руди.

- залученням боргового капіталу (529 млн. євро кредиту під гарантії Світового банку та дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики 2018 року на суму 350 млн дол.)

Завдяки збільшенню припливу іноземної валюти в Україну, Національний банк значно активізував її купівлю на міжбанківському ринку. В результаті за січень-квітень 2019 року міжнародні резерви НБУ зросли на 0,925 млрд дол. й становили 20,5 млрд дол. (на початок травня). Надлишок валюти на міжбанківському валютному ринку в 2018 році дозволив Національному банку купити в резерви майже 1,4 млрд дол.

"Проте, з урахуванням виплат по зовнішньому боргу й валютним ОВДП та виходу нерезидентів із ОВДП, які вони купували у січні-квітні, з подальшою конвертацією гривневих коштів у валюту, а також зменшенням експорту сільгосппродукції у липні-серпні простежуються певні умови для незначних курсових коливань долара по відношенню до гривні", - додав Динилишин.

Він зазначив, що в період відпусток є попит населення на валюту. Однак, населення та бізнес поступово звикли до плаваючого курсу і менше піддаються паніці, бо зрозуміли що коливання можуть бути в обидві сторони – як у бік послаблення, так і зміцнення.

Нагадаємо, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,16 грн/долар.

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