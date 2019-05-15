Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,16 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На 15 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,16 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 травня встановлені на такому рівні:
26.162875 грн за долар;
29.370443 грн за євро;
0.400660 грн за російський рубль;
33.866960 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 травня курс усіх валют, окрім фунту стерлінгів (курс якого знизився) — зріс.