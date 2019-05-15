Официальный курс гривны установлен на уровне 26,16 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На 15 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,16 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 мая установлены на таком уровне:
26.162875 грн за доллар;
29.370443 грн за евро;
0.400660 грн за российский рубль;
33.866960 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 мая курс всех валют, кроме фунта стерлингов (курс которого снизился) — вырос.