Официальный курс гривны установлен на уровне 26,16 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 мая установлены на таком уровне:

26.162875 грн за доллар;

29.370443 грн за евро;

0.400660 грн за российский рубль;

33.866960 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 мая курс всех валют, кроме фунта стерлингов (курс которого снизился) — вырос.