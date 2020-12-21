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В НБУ назвали основные финансовые тренды "небанков" на карантине

Киев • УНН

 • 12181 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Национальный банк Украины по результатам анализа деятельности 1414 финансовых компаний, ломбардов и компаний-лизингодателей Украины за 9 месяцев года сообщил об основных трендах небанковского рынка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В НБУ назвали основные финансовые тренды "небанков" на карантине

"Несмотря на пандемию COVID-19, рынок финансовых услуг вырос", - такой тренд номер один отмечают в НБУ.

По данным специалистов:

▪️ на 15% (до 66 млрд грн) вырос объем займов, которые выдали финкомпании за 9 месяцев 2020 года, если сравнить с 9 месяцами 2019 года. В третьем квартале они кредитовали даже быстрее, чем в докарантинном первом квартале;
▪️ на 38% (до 63 млрд грн) вырос объем услуг факторинга. В то же время, трендом является не только коллекторская деятельность, но и развитие классического факторинга;
▪️ исключение - рынки ломбардов и компаний-лизингодателей. Они немного просели - оба на 9% (до 12 млрд грн и 15,6 млрд грн).

Вторым трендом в Нацбанке называют то, что украинцы преимущественно получают кредиты онлайн, а не в отделениях финансовых компаний.

"Онлайн-кредиты составляют почти 3/4 всех займов граждан за 9 месяцев 2020 года: 24,3 млрд грн с 33,5 млрд грн. Украинцы обычно берут кредиты в финкомпаний сроком до одного месяца. Займы в течение девяти месяцев 2020 года предоставляли 396 финансовых компаний. Кредитующие граждан - 234 компании. Из них треть компаний - 85 учреждений - позволяют взять кредит онлайн. И количество таких компаний постепенно растет", - сообщили в НБУ.

Напоследок, специалисты заметили, что значительная часть игроков на рынке являются "спящими".

"Работа небанков была неоднородной. Так, никаких услуг в течение девяти месяцев не предоставила каждая шестая финкомпания. Больше всего "спящих" лицензий имеют финансовые компании-гаранты: с 354 компаний, активны только 26. Количество ломбардов продолжает уменьшаться. За последние три года с рынка "ушел" каждый четвертый ломбард. вёВ 2020 году прекратили работать 20 ломбардов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по данным НБУ, Госбюджет 2021 года построен на оптимистичных предположениях и может потребовать корректировок.

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