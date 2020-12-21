У НБУ назвали основні фінансові тренди "небанків" на карантині

"Попри пандемію COVID-19, ринок фінансових послуг зріс", - такий тренд номер один зазначають у НБУ.

За даними фахівців:

▪️ на 15% (до 66 млрд грн) зріс обсяг позик, які видали фінкомпанії за 9 місяців 2020 року, якщо порівняти з 9 місяцями 2019 року. У третьому кварталі вони кредитували навіть жвавіше, ніж у докарантинному першому кварталі;

▪️ на 38% (до 63 млрд грн) зріс обсяг послуг факторингу. Водночас, трендом є не лише колекторська діяльність, а й розвиток класичного факторингу;

▪️ виняток – ринки ломбардів та компаній-лізингодавців. Вони дещо просіли – обидва на 9% (до 12 млрд грн та 15,6 млрд грн).

Другим трендом у Нацбанку називають те, що українці переважно отримують кредити онлайн, а не у відділеннях фінансових компаній.

"Онлайн-кредити становлять майже 3/4 усіх позик громадян за 9 місяців 2020 року: 24,3 млрд грн з 33,5 млрд грн. Українці зазвичай беруть кредити у фінкомпаній строком до одного місяця. Позики упродовж дев’яти місяців 2020 року надавали 396 фінансових компаній. Кредитують громадян – 234 компанії. З них третина компаній – 85 установ – дозволяє взяти кредит онлайн. І кількість таких компаній поступово зростає", - повідомили у НБУ.

Наостанок, фахівці помітили, що значна частина гравців на ринку є "сплячими".

"Робота небанків була неоднорідною. Так, жодних послуг упродовж дев’яти місяців не надала кожна шоста фінкомпанія. Найбільше "сплячих" ліцензій мають фінансові компанії-гаранти: з 354 компаній, активні лише 26. Кількість ломбардів продовжує зменшуватися. За останні три роки з ринку "пішов" кожен четвертий ломбард. У 2020 році припинили працювати 20 ломбардів", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, за даними НБУ, Держбюджет 2021 року побудований на оптимістичних припущеннях та може потребувати коригувань.