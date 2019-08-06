В НБУ назвали самую дорогую памятную монету
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета "25 лет независимости Украины". Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Национального банка Украины.
"Самой дорогой в первом полугодии этого года стала золотая памятная монета "25 лет независимости Украины", реализованная во время аукциона. Ее стоимость составила 166 779,00 грн", - сообщили в пресс-службе.
Справка УНН. "25 лет независимости Украины" - золотая юбилейная монета номиналом 250 гривен из серии "Возрождение государственности". Монету выпустили 2016 тиражом 400 штук.
На аверсе монеты на матовом фоне надпись полукругом "Украина" (вверху), номинал "Двести пятьдесят гривен" (внизу); в центре, на зеркальном фоне, в кругу со стилизованного растительного орнамента - малый Государственный Герб Украины, под которым - год чеканки монеты "2016". На реверсе монеты на фоне стилизованного букета изображена карта Украины с желто-голубым флагом (элемент отделки - эмаль) и надписи "25 лет" (над картой), "Независимости Украины".
Напомним, за первое полугодие 2019 года Национальный банк Украины реализовал памятных и инвестиционных монет на сумму 169,16 млн грн.