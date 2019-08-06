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У НБУ назвали найдорожчу пам'ятну монету

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Найдорожчою пам'ятною монетою у першому півріччі 2019 року стала монета "25 років незалежності України". Про це УНН повідомили у відповідь на запит у прес-службі Національного банку України.

"Найдорожчою у першому півріччі цього року стала золота пам’ятна монета "25 років незалежності України", реалізована під час аукціону. Її вартість становила 166 779,00 грн", - повідомили у прес-службі.

Довідка УНН. "25 років незалежності України" - золота ювілейна монета номіналом 250 гривень з серії "Відродження державності". Монету випустили 2016 року тиражем 400 штук.

На аверсі монети розміщено: на матовому тлі напис півколом "Україна" (угорі), номінал "Двісті п’ятдесят гривень" (унизу); у центрі, на дзеркальному тлі, у колі зі стилізованого рослинного орнаменту — малий Державний Герб України, під яким — рік карбування монети "2016". На реверсі монети на тлі стилізованого букета зображено мапу України з жовто-блакитним прапором (елемент оздоблення — емаль) та написи "25 років" (над мапою), "Незалежності України".

Нагадаємо, за перше півріччя 2019 року Національний банк України реалізував пам’ятних та інвестиційних монет на суму 169,16 млн грн.

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