В НАПК рассказали, какие нарушения чаще всего допускают партии

"В результате анализа отчетов политических партий, которые, во-первых, размещаются на официальном сайте НАПК, во-вторых, выводы по результатам анализа этих отчетов также являются предметом публичного обсуждения, дают возможность выявить те нарушения, которые касаются ограничений в части деятельности политических партий. Больше всего нарушений на данной стадии связано с нарушением порядка и сроков подачи этих отчетов", - сказала она.

Кроме того, она отметила, что НАПК выявляет нарушения, связанные с недостоверностью информации, что является основанием для возбуждения уголовных производств. Н.Корчак добавила, что такая практика уже есть, составляются административные протоколы за невыполнение требований НАПК о предоставлении информации.

Напомним, конфисковано около 500 тыс. грн незаконных поступлений одной из партий.