В НАПК рассказали, какие нарушения чаще всего допускают партии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81353 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112125 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170493 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125454 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122346 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115496 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106314 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107394 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103840 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160934 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАПК рассказали, какие нарушения чаще всего допускают партии

В НАПК рассказали, какие нарушения чаще всего допускают партии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В результате анализа деятельности политических партий Национальное агентство по вопросам борьбы с коррупцией наибольшее количество нарушений выявило относительно порядка и сроков представления отчетов партий. Об этом заявила председатель НАПК Наталья Корчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В результате анализа отчетов политических партий, которые, во-первых, размещаются на официальном сайте НАПК, во-вторых, выводы по результатам анализа этих отчетов также являются предметом публичного обсуждения, дают возможность выявить те нарушения, которые касаются ограничений в части деятельности политических партий. Больше всего нарушений на данной стадии связано с нарушением порядка и сроков подачи этих отчетов", - сказала она.

Кроме того, она отметила, что НАПК выявляет нарушения, связанные с недостоверностью информации, что является основанием для возбуждения уголовных производств. Н.Корчак добавила, что такая практика уже есть, составляются административные протоколы за невыполнение требований НАПК о предоставлении информации.

Напомним, конфисковано около 500 тыс. грн незаконных поступлений одной из партий.

Украинские Национальные Новости

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