У НАЗК розповіли, які порушення найбільше здійснюють партії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У результаті аналізу діяльності політичних партій Національне агентство з питань боротьби з корупцією найбільшу кількість порушень виявило щодо порядку та строків подання звітів партій. Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У результаті аналізу звітів політичних партій, які, по-перше, розміщаються на офіційному сайті НАЗК, по-друге, висновки за результатами аналізу цих звітів також є предметом публічного обговорення, дають можливість виявити ті порушення, які стосуються обмежень в частині діяльності політичних партій. Найбільше порушень на даній стадії пов’язано з порушенням порядку та строків подачі цих звітів", - сказала вона.
Крім того, вона зазначила, що НАЗК виявляє порушення, пов’язані з недостовірністю інформації, що є підставою для порушення кримінальних проваджень. Н.Корчак додала, що така практика вже є, складаються адміністративні протоколи за невиконання вимог НАЗК щодо надання інформації.
Нагадаємо, конфісковано близько 500 тис. грн незаконних надходжень однієї з партій.