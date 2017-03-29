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В НАПК объяснили, кто из военнослужащих не будет подавать э-декларации

В НАПК объяснили, кто из военнослужащих не будет подавать э-декларации

Киев • УНН

 • 17812 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции разъяснено. Из военнослужащих не будет подавать электронные декларации. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"От обязанности подавать электронную декларацию освобождены: курсанты высших военных учебных заведений; курсанты высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты; курсанты факультетов, кафедр и отделений военной подготовки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным НАПК, освобождены от обязанности подавать декларации, в том числе за любой период до 30 марта 2017 года военнослужащие военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава.

Также, эта норма касается военных должностных лиц из числа военнослужащих военной службы по контракту лиц рядового состава, военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава, военнослужащие младшего офицерского состава, военной службы по контракту лиц офицерского состава, а также все остальные военнослужащие при условии, что одновременно не занимают любую другую публичную должность.

"Все эти военнослужащие не привлекаются к ответственности за непредставление деклараций за период до вступления в силу Закона № 1975-VIII, то есть до 30 марта 2017 года", - отметили в НАПК.

При этом, по данным Нацагентства обязанность представления декларации сохраняется за военнослужащими, проходящими службу в военкоматах, военнослужащими ГПСУ, которые проходят службу в подразделениях комплектования Госпогранслужбы, военнослужащими, которые являются членами КМУ, другими руководителями органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, заместителем министра или такого руководителя, председателем СБУ, народным депутатом Украины, депутатом местного совета, сельским, поселковым, городским головой или является должностным лицом юридичного лица публичного права, или входит в состав наблюдательного совета государственного банка, предприятия или организации.

В НАПК также объяснили, что законом введена норма, позволяющая отсрочку представления деклараций военнослужащим, если он выполняет задачи в интересах обороны Украины во время действия особого периода; непосредственно участвует в ведении военных (боевых) действий, в том числе на территории проведения АТО, или направлен за рубеж для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала.

Кроме того, согласно закону продлен до 1 мая 2017 года срок подачи ежегодной декларации для лиц, подающих э-декларацию впервые.

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