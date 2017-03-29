У НАЗК пояснили, хто з військовослужбовців не подаватиме е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції роз’яснили. Хто з військовослужбовців не подаватиме електронні декларації. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
"Від обов’язку подавати електронну декларацію звільнені: курсанти вищих військових навчальних закладів; курсанти вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути; курсанти факультетів, кафедр та відділень військової підготовки", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, за даними НАЗК, звільнені від обов’язку подавати декларації, у тому числі за будь-який період до 30 березня 2017 року військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу.
Також, ця норма стосується військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовці молодшого офіцерського складу, військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, а також всі інші військовослужбовці за умови, що вони одночасно не обіймають будь-яку іншу публічну посаду.
"Усі ці військовослужбовці не притягуються до відповідальності за неподання декларацій за період до набрання чинності Законом № 1975-VIII, тобто до 30 березня 2017 року", - зазначили у НАЗК.
При цьому, за даними Нацагентства обов’язок подання декларації зберігається за військовослужбовцями, які проходять службу у військкоматах, військовослужбовцями ДПСУ, які проходять службу у підрозділах комплектування Держприкордонслужби, військовослужбовцями, які є членами КМУ, іншими керівниками органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, заступником міністра чи такого керівника, головою СБУ, народним депутатом України, депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою або є посадовою особою юридичної особи публічного права, або входить до складу наглядової ради державного банку, підприємства або організації.
У НАЗК також пояснили, що законом введено норму, що дозволяє відтермінування подання декларацій військовослужбовцем, якщо він виконує завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду; безпосередньо бере участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення АТО, або направлений до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу.
Крім того, відповідно до закону продовжено до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які подають е-декларацію вперше.