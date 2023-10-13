В НАПК сообщили, для кого отсрочена обязанность подачи деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Для ряда лиц отсрочена обязательная подачи деклараций, им нужно будет это сделать не позднее 90 суток после изменения условий, которые дают право на отсрочку, Об этом сообщили в НАПК, пишет УНН.
Детали
Прежде всего речь идет о военных, причастных к обороне страны, лицах, находящихся на оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, тех, кто находится на лечении в результате ранения. Отсрочка касается также членов семей указанных лиц.
Сообщается, что изменениями условий, при которых отсрочка может быть завершена, является прекращение военного положения, увольнение со службы, выезд с оккупированных территорий, зоны боевых действий.
Отмечается, что декларации все же придется подать лицам, которые проходят военную службу на должностях министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, местных органов власти, на должностях в аппаратах министерств, военно-врачебных комиссиях (ВВК), территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, военкоматы), тем, кто принимает участие в закупках в сфере обороны.
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