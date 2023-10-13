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У НАЗК повідомили, для кого відтермінований обов'язок подачі декларацій

У НАЗК повідомили, для кого відтермінований обов'язок подачі декларацій

Київ • УНН

 • 385218 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Для низки осіб відтерміновано обов'язкова подачі декларацій, їм потрібно буде це зробити не пізніше 90 діб після зміни умов, які надають право на відтермінування, Про це повідомили у НАЗК, пише УНН.

Деталі

Насамперед йдеться про військових, причетних до оборони країни, осіб, які перебувають на окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, тих, хто перебуває на лікуванні внаслідок поранення. Відтермінування стосується також членів сімей зазначених осіб.

Повідомляється, що змінами умов, за яких відтермінування може бути завершено є припинення воєнного стану, звільнення зі служби, виїзд з окупованих територій, зони бойових дій.

Зазначається, що декларації все ж доведеться подати особам, які проходять військову службу на посадах міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, на посадах в апаратах міністерств, військово-лікарських комісіях ( ВЛК), територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, військкомати), тим, хто приймає участь у закупівлях в сфері оборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАЗК назвали терміни подання декларацій за 2021 – 2022 роки

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