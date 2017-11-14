В НАПК планируют обжаловать обвинения в коррупции

"Брифинг экс-руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, проведенный сегодня при участии народных депутатов Украины, является фактом распространения недостоверной информации негативного содержания с целью дискредитации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в заявлении.

В связи с этим ведомство сообщило о намерении в ближайшее время направить в суд исковое заявление с требованием опровержения обнародованной сегодня информации, которую в НАПК назвали "атакой на председателя, членов и коллектив Национального агентства" и попыткой дискредитации антикоррупционной реформы в Украине.

Напомним, 14 ноября во время брифинга бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина сообщила о коррупционных нарушениях работников НАПК.

В НАПК также отметили, что агентство готово к сотрудничеству с НАБУ в рамках открытого уголовного производства по материалам бывшего сотрудника агентства.

Кроме того, НАПК обратилось к САП для обеспечения надлежащего процессуального руководства.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по факту возможного получения служащими Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.