НАБУ розпочало розслідування можливого отримання хабарів у НАЗК

"Детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування за фактом можливого вчинення службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, службовими особами інших органів влади та іншими особами у складі організованої групи дій щодо одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, поєднаної з вимаганням такої вигоди за вчинення дій в інтересах вигодонадавача та третіх осіб", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ поінформували, що кримінальне провадження розпочали 10 листопада і попередньо його кваліфікували за ч.3 ст. 28, ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, колишня підлегла Наталії Корчак передала в НАБУ документи щодо корупції в НАЗК.

Нагадаємо, раніше директор НАБУ А.Ситник повідомив, що Антикорупційне бюро проводить низку розслідувань, в яких фігурує голова НАЗК.