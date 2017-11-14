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НАБУ розпочало розслідування можливого отримання хабарів у НАЗК

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Національного агентства з питань запобігання корупції, службовцями інших органів влади у складі організованої групи хабарів в особливо великих розмірах, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ у сторінці у Facebook.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування за фактом можливого вчинення службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, службовими особами інших органів влади та іншими особами у складі організованої групи дій щодо одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, поєднаної з вимаганням такої вигоди за вчинення дій в інтересах вигодонадавача та третіх осіб", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ поінформували, що кримінальне провадження розпочали 10 листопада і попередньо його кваліфікували за ч.3 ст. 28, ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, колишня підлегла Наталії Корчак передала в НАБУ документи щодо корупції в НАЗК.

Нагадаємо, раніше директор НАБУ А.Ситник повідомив, що Антикорупційне бюро проводить низку розслідувань, в яких фігурує голова НАЗК.

Українські Національні Новини

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