Колишня підлегла Корчак розповіла, що передала в НАБУ документи щодо корупції в НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Національне антикорупційне бюро передали документи стосовно ймовірних корупційних порушень працівників НАЗК. Про це заявила колишній керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна, передає УНН.
"Систему електронного декларування, на яку Україна витратила стільки грошей, створення якої так підтримують європейці, запуск якої був однією з умов надання Україні безвізу, на сьогоднішній день скомпроментовано", - зазначила вона.
За словами екс-керівниці департаменту, е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, "розправи над неугодними", та з метою особистого збагачення голови та членів агентства. Результати перевірок фальсифікуються відповідно до потреб керівництва установи, додала вона.
"Перед тим, як звернутись до народних депутатів, я передала пакет документів про факти корупції в НАЗК до Генеральної прокуратури України, але з невідомих причин вони були вилучені і повернені назад до НАЗК без розгляду. Тому я змушена була звернутись із заявою до Національного антикорупційного бюро", - повідомила Г.Соломатіна.
Відповідаючи на запитання, чи в НАБУ уже зареєстроване провадження, вона відповіла: "Зареєстровано провадження".
Нагадаємо, раніше директор НАБУ А.Ситник повідомив, що Антикорупційне бюро проводить низку розслідувань, в яких фігурує голова НАЗК.