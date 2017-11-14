Колишня підлегла Корчак розповіла, що передала в НАБУ документи щодо корупції в НАЗК

"Систему електронного декларування, на яку Україна витратила стільки грошей, створення якої так підтримують європейці, запуск якої був однією з умов надання Україні безвізу, на сьогоднішній день скомпроментовано", - зазначила вона.

За словами екс-керівниці департаменту, е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, "розправи над неугодними", та з метою особистого збагачення голови та членів агентства. Результати перевірок фальсифікуються відповідно до потреб керівництва установи, додала вона.

"Перед тим, як звернутись до народних депутатів, я передала пакет документів про факти корупції в НАЗК до Генеральної прокуратури України, але з невідомих причин вони були вилучені і повернені назад до НАЗК без розгляду. Тому я змушена була звернутись із заявою до Національного антикорупційного бюро", - повідомила Г.Соломатіна.

Відповідаючи на запитання, чи в НАБУ уже зареєстроване провадження, вона відповіла: "Зареєстровано провадження".

Нагадаємо, раніше директор НАБУ А.Ситник повідомив, що Антикорупційне бюро проводить низку розслідувань, в яких фігурує голова НАЗК.