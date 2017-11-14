Бывшая подчиненная Корчак рассказала, что передала в НАБУ документы о коррупции в НАПК

"Система электронного декларирования, на которую Украина потратила столько денег, создание которой так поддерживают европейцы, запуск которой был одним из условий предоставления Украине безвиза, на сегодняшний день скомпроментована", - отметила она.

По словам экс-руководительницы департамента, э-декларирование используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, "расправы над неугодными", и с целью личного обогащения главы и членов агентства. Результаты проверок фальсифицируются в соответствии с потребностями руководства учреждения, добавила она.

"Перед тем, как обратиться к народным депутатам, я передала пакет документов о фактах коррупции в НАПК в Генеральную прокуратуру Украины, но по неизвестным причинам они были изъяты и возвращены обратно в НАПК без рассмотрения. Поэтому я вынуждена была обратиться с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро", - сообщила А.Соломатина.

Отвечая на вопрос, зарегистрировано ли уже производство в НАБУ, она ответила: "Зарегистрировано производство".

Напомним, ранее директор НАБУ А.Ситник сообщил, что Антикоррупционное бюро проводит ряд расследований, в которых фигурирует глава НАПК.