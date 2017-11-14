Бывшая подчиненная Корчак рассказала, что передала в НАБУ документы о коррупции в НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Национальное антикоррупционное бюро передали документы относительно вероятных коррупционных нарушений сотрудников НАПК. Об этом заявила бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина, передает УНН.
"Система электронного декларирования, на которую Украина потратила столько денег, создание которой так поддерживают европейцы, запуск которой был одним из условий предоставления Украине безвиза, на сегодняшний день скомпроментована", - отметила она.
По словам экс-руководительницы департамента, э-декларирование используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, "расправы над неугодными", и с целью личного обогащения главы и членов агентства. Результаты проверок фальсифицируются в соответствии с потребностями руководства учреждения, добавила она.
"Перед тем, как обратиться к народным депутатам, я передала пакет документов о фактах коррупции в НАПК в Генеральную прокуратуру Украины, но по неизвестным причинам они были изъяты и возвращены обратно в НАПК без рассмотрения. Поэтому я вынуждена была обратиться с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро", - сообщила А.Соломатина.
Отвечая на вопрос, зарегистрировано ли уже производство в НАБУ, она ответила: "Зарегистрировано производство".
Напомним, ранее директор НАБУ А.Ситник сообщил, что Антикоррупционное бюро проводит ряд расследований, в которых фигурирует глава НАПК.