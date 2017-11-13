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НАБУ проводить ряд розслідувань, в яких фігурує голова НАЗК - Ситник

НАБУ проводить ряд розслідувань, в яких фігурує голова НАЗК - Ситник

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро проводить ряд розслідувань, в яких фігурує голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак. Про це на брифінгу заявив глава НАБУ Артем Ситник, передає УНН

Раніше НАЗК внесло припис директору НАБУ Артему Ситнику у зв'язку з порушенням його співробітниками вимог законодавства щодо етичної поведінки, конфлікту інтересів, інших порушень. Сьогодні директор НАБУ ознайомився з протоколом про адмінправопорушення.

За словами Ситника, Корчак є фігурантом декількох розслідувань НАБУ.

"Проводилося розслідування і зараз проводиться ряд розслідувань, в тому числі і тих, в яких фігурує пані Корчак. На мою думку, це не особисті дії Корчак. Треба бути наївним, щоб не розуміти, що ті справи, які ми розслідуємо - влада так просто не залишить і не пробачить", - заявив він.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду протокол про адмінправопорушення щодо Ситника.

Українські Національні Новини

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