НАЗК: Ситник ознайомився з протоколом про адмінправопорушення

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник у понеділок на запрошення Національного агентства з питань запобігання корупції ознайомився з протоколом про адміністративне правопорушення. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

"Сьогодні директор Національного антикорупційного бюро на запрошення Національного агентства з питань запобігання корупції ознайомився з протоколом про адміністративне правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно з законодавством, запитувані НАЗК документи чи інформацію потрібно надати упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

"Таким чином, перебуваючи на посаді директора Національного антикорупційного бюро України, Ситник Артем Сергійович в порушення частини четвертої статті 12 Закону "Про запобігання корупції" не виконав законні вимоги Національного агентства та надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі Національного агентства від 18.09.2017 № 41-10/33202/17 копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі, чим вчинив адміністративне правопорушення, що посягає на встановлений порядок управління, передбачене частиною першою статті 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що відповідно до частини першої статті 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, НАЗК винесло припис директору НАБУ А.Ситнику.

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