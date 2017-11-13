НАПК: Сытник ознакомился с протоколом об админправонарушении

"Сегодня директор Национального антикоррупционного бюро по приглашению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ознакомился с протоколом об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно законодательству, запрашиваемые НАПК документы или информацию нужно предоставить в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

"Таким образом, находясь в должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, Сытник в нарушение части четвертой статьи 12 Закона "О предупреждении коррупции" не выполнил законные требования Национального агентства и предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме Национального агентства от 18.09.2017 № 41-10/33202/17 копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме, чем совершил административное правонарушение, посягающее на установленный порядок управления, предусмотренное частью первой статьи 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Также указано, что в соответствии с частью первой статьи 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях, невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставления информации, документов, а также нарушения установленных законодательством сроков их предоставления, предоставления заведомо недостоверной информации либо не в полном объеме - влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доход граждан.

Напомним, НаАПК вынесло предписание директору НАБУ А.Ситнику.