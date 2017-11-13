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НАЗК направило до суду протокол про адмінправопорушення щодо Ситника

НАЗК направило до суду протокол про адмінправопорушення щодо Ситника

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"На позачерговому засіданні НАЗК було прийнято рішення про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення щодо директора НАБ України Артема Ситника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протокол було складено за невиконання законних вимог Національного агентства.

"Перебуваючи на посаді директора НАБУ, Артем Ситник в порушення частини четвертої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі Національного агентства від 18.09.2017 № 41-10/33202/17 копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі", - додали в Нацагентстві.

Вказано, що запити були надіслані відповідно до отриманого Національним агентством повідомлення, у якому викладалися факти, що свідчили про можливі ознаки порушень працівниками НАБУ законодавства в частині недотримання вимог статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. А саме щодо надання Артемом Ситником довіреності на представлення його інтересів працівникам юридичного департаменту Національного антикорупційного бюро України, вказали у НАЗК.

"Таким чином, директор НАБ вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною першою статті 188-46 "Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до вказаної статті КУпАП, невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, А.Ситник ознайомився з протоколом про адмінправопорушення.

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