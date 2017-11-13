НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении относительно Сытника

"На внеочередном заседании Назка было принято решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении директора НАБ Украины Артема Сытника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований Национального агентства.

"Находясь на должности директора НАБУ, Артем Сытник в нарушение части четвертой статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме Национального агентства от 18.09.2017 № 41-10/33202/17 копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме", - добавили в Нацагентстве.

Указано, что запросы были направлены в соответствии с полученным Национальным агентством сообщением, в котором излагались факты, свидетельствующие о возможных признаках нарушений работниками НАБУ законодательства в части несоблюдения требований статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. А именно о предоставлении Артемом Сытником доверенности на представление его интересов сотрудникам юридического департамента Национального антикоррупционного бюро Украины, указали в НАПК.

"Таким образом, директор НАБ совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 188-46 "Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно указанной статье КоАП невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставления информации, документов, а также нарушении установленных законодательством сроков их предоставления, предоставления заведомо недостоверной информации либо не в полном объеме - влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, А.Сытник ознакомился с протоколом об административном правонарушении.