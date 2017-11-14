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НАБУ начало расследование возможного получения взяток в НАПК

НАБУ начало расследование возможного получения взяток в НАПК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по факту возможного получения служащими Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ на странице в Facebook.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, должностными лицами других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенного с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц", - говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что уголовное производство начали 10 ноября и предварительно его квалифицировали по ч.3 ст. 28 ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, бывшая подчиненная Натальи Корчак передала в НАБУ документы по коррупции в НАПК.

Напомним, ранее директор НАБУ А.Ситник сообщил, что Антикоррупционное бюро проводит ряд расследований, в которых фигурирует глава НАПК.

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