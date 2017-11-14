У НАЗК планують оскаржити звинувачення у корупції

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали “недостовірною” інформацію стосовно протиправних дій працівників відомства, оприлюднену 14 листопада екс-керівником Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя та планують направити до суду позовну заяву з вимогою її спростування. Про це сказано в заяві прес-служби НАЗК, передає УНН.

“Брифінг екс-керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя, проведений сьогодні за участі народних депутатів України, є фактом поширення недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції”, — сказано в заяві.

У зв’язку з цим відомство повідомило про намір найближчим часом направити до суду позовну заяву з вимогою спростування оприлюдненої сьогодні інформації, яку НАЗК назвало “атакою на Голову, членів та колектив Національного агентства” та спробою дискредитації антикорупційної реформи в Україні.

Нагадаємо,14 листопада під час брифінгу колишній керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна повідомила про корупційні порушення працівників НАЗК.

У НАЗК також зазначили, що агентство готове до співпраці з НАБУ в рамках відкритого кримінального провадження за матеріалами колишнього працівника агентства.

Окрім того, НАЗК звернулось до САП для забезпечення належного процесуального керівництва.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Національного агентства з питань запобігання корупції, службовцями інших органів влади у складі організованої групи хабарів в особливо великих розмірах.

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