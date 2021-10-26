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В НАПК проверили декларацию Зеленского. Признаков незаконного обогащения не нашли

Киев • УНН

 • 26830 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на НАПК.

В НАПК проверили декларацию Зеленского. Признаков незаконного обогащения не нашли

Подробности

Как отметили в НАПК, во время полной проверки, в частности, были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации относительно:

сведений о компании “Maltex Multicapital Corp.”, зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов. Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации;

дома, расположенного в городе Форте-дей-Марми (Италия), который принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которого является жена субъекта декларирования. Согласно сведениям, предоставленным собственником объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.

Добавим

Также в НАПК обнародовали расширенную справку о проверке декларации Владимира Зеленского, где указано, что "признаки правонарушений не выявлены", а "признаки незаконного обогащения не установлены".

Контекст

3 октября этого года "Слідство.Інфо" обнародовало свой фильм-расследование "Оффшор 95", который базируется на глобальной утечке документов Pandora Papers.

В частности, документы частично подтвердили схему перевода средств от структур Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

Напомним

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще 15 министров.

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