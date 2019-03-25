В ближайшие годы Франция и Китай проведут совместную лунную миссию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Французское оборудование будет использоваться в ходе лунной миссии Китайского национального космического управления (CNSA), запланированной на 2023-2024 годы. Соответствующее соглашение было подписано между CNSA и Французским центром космических исследований (CNES) в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, сообщает УНН.
“Китай использует французские научные приборы на борту миссии „Чанъэ-6“ в 2023-2024 годах”, — сообщает пресс-служба CNES.
“Это демонстрирует превосходство нашего научно-технического сотрудничества и доверие, которое существует между нами для развития амбициозных космических проектов”, — заявил президент CNES Жан-Ив Ле Галль. Он выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за то, что тот способствовал активизации франко-китайского сотрудничества в космической отрасли, посетив в январе 2018 года космический центр в КНР.
Этот проект — лишь часть большого соглашения о сотрудничестве, подписанного в Елисейском дворце в понедельник в присутствии Макрона и Си Цзиньпина. “После объявления в октябре о запуске первого франко-китайского спутника для наблюдения за океанами, мы заключили сегодня партнерское соглашение в области астрофизики, наблюдения за климатом и исследования космоса”, — заявил президент Франции в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНР.
Как уточнили в CNES, стороны планируют приступить к планированию новой миссии, призванной следить за состоянием океанов и влажностью почвы. Вместе с этим они продолжают совместную подготовку к запуску Космической обсерватории климата (Space Climate Observatory, SCO)
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