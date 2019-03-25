В ближайшие годы Франция и Китай проведут совместную лунную миссию

“Китай использует французские научные приборы на борту миссии „Чанъэ-6“ в 2023-2024 годах”, — сообщает пресс-служба CNES.

“Это демонстрирует превосходство нашего научно-технического сотрудничества и доверие, которое существует между нами для развития амбициозных космических проектов”, — заявил президент CNES Жан-Ив Ле Галль. Он выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за то, что тот способствовал активизации франко-китайского сотрудничества в космической отрасли, посетив в январе 2018 года космический центр в КНР.

Этот проект — лишь часть большого соглашения о сотрудничестве, подписанного в Елисейском дворце в понедельник в присутствии Макрона и Си Цзиньпина. “После объявления в октябре о запуске первого франко-китайского спутника для наблюдения за океанами, мы заключили сегодня партнерское соглашение в области астрофизики, наблюдения за климатом и исследования космоса”, — заявил президент Франции в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНР.

Как уточнили в CNES, стороны планируют приступить к планированию новой миссии, призванной следить за состоянием океанов и влажностью почвы. Вместе с этим они продолжают совместную подготовку к запуску Космической обсерватории климата (Space Climate Observatory, SCO)

Как сообщал УНН, в российской S7 Space подтвердили планы отменить контракт касательно украинских ракет.