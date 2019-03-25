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У найближчі роки Франція та Китай здійснять спільну місячну місію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Французьке обладнання буде використовуватися в ході місячної місії Китайського національного космічного управління (CNSA), запланованої на 2023-2024 роки. Відповідна угода була підписана між CNSA і Французьким центром космічних досліджень (CNES) в рамках візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Франції, повідомляє УНН.

У найближчі роки Франція та Китай здійснять спільну місячну місію

“Китай використає французькі наукові прилади на борту місії „Чаньє-6“ в 2023-2024 роках”, — повідомляє прес-служба CNES.

“Це демонструє перевагу нашого науково-технічного співробітництва і довіру, що існує між нами для розвитку амбітних космічних проектів”, — заявив президент CNES Жан-Ів Ле Галль. Він висловив подяку президенту Франції Емманюелю Макрону за те, що той сприяв активізації франко-китайської співпраці в космічній галузі, відвідавши в січні 2018 року космічний центр в КНР.

Цей проект — лише частина великої угоди про співпрацю, підписаної в Єлисейському палаці в понеділок у присутності Макрона і Сі Цзіньпіна. “Після оголошення в жовтні про запуск першого франко-китайського супутника для спостереження за океанами, ми уклали сьогодні партнерську угоду в області астрофізики, спостереження за кліматом і дослідження космосу”, — заявив президент Франції в ході прес-конференції за підсумками зустрічі з лідером КНР.

Як уточнили в CNES, сторони планують приступити до планування нової місії, покликаної стежити за станом океанів і вологістю ґрунту. Разом з цим вони продовжують спільну підготовку до запуску космічної обсерваторії клімату (Space Climate Observatory, SCO).

Як повідомляв УНН, у російській S7 Space підтвердили плани скасувати контракт щодо українських ракет.

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