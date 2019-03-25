У російській S7 Space підтвердили плани скасувати контракт щодо українських ракет - ЗМІ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російська приватна космічна компанія S7 Space (входить до групи S7, яка зареєстрована у США — ред.) має намір призупинити виконання контракту з українським підприємством “Південний машинобудівний завод” (Південмаш) про виробництво й поставку 12 ракет-носіїв “Зеніт”, повідомила одному з федеральних агентств співвласник S7 Space Наталія Фільова, передає УНН.
“Збираємося”, — сказала вона у відповідь на відповідне питання агентства. Вона заявила, що ще не знає, в які терміни контракт з “Південмаш” можуть припинити.
Раніше про те, що S7 Space планує призупинити угоду по 12 ракет ЗМІ РФ повідомляли з посиланням на джерела в російській ракетно-космічній галузі та самій компанії. Один зі співрозмовників агентства заявив, що керівництво “Південмаш” уже проінформовано про це.
Пізніше українське підприємство повідомило, що контракт був укладений із зареєстрованою в США компанією S7 See Launch Limited, замовник вже частково оплатив ракети і не повідомляв про можливе розірвання угоди. “Зі свого боку, „Південмаш“ не має наміру виступати ініціатором у цьому питанні”, — заявили в прес-службі підприємства.
Контракт був укладений в 2017 році, ракети планували використовувати в рамках програм “Морський старт” і “Наземний старт”, мета яких — дослідження і використання космосу в мирних цілях. Перший запуск по “Морському старту” заплановано на грудень 2019 року, співрозмовник російського ЗМІ стверджував, що за ракети українському підприємству вже виплатили близько 30 млн доларів, проте офіційно ця інформація не була підтверджена.
Як повідомляв УНН, глава Роскосмосу розповів про проблеми з документацією при добудові космодрому “Східний”.