В российской S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам - СМИ РФ

“Собираемся”, — сказала она в ответ на соответствующий вопрос агентства. Она заявила, что еще не знает, в какие сроки контракт с “Южмаш” могут прекратить.

Ранее о том, что S7 Space планирует приостановить соглашение по 12 ракетам СМИ РФ сообщали со ссылкой на источники в российской ракетно-космической отрасли и самой компании. Один из собеседников агентства заявил, что руководство “Южмаш” уже проинформировано об этом.

Позже украинское предприятие сообщило, что контракт был заключен с зарегистрированной в США компанией S7 See Launch Limited, заказчик уже частично оплатил ракеты и не уведомлял о возможном расторжении соглашения. “Со своей стороны, „Южмаш“ не намерен выступать инициатором в этом вопросе”, — заявили в пресс-службе предприятия.

Контракт был заключен в 2017 году, ракеты планировали использовать в рамках программ “Морской старт” и “Наземный старт”, цель которых — исследования и использование космоса в мирных целях. Первый запуск по “Морскому старту” запланирован на декабрь 2019 года, собеседник российского СМИ утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около 30 млн долларов, однако официально эта информация не была подтверждена.

Как сообщал УНН, глава Роскосмоса рассказал о проблемах с документацией при достройке космодрома “Восточный”.