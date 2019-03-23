Глава Роскосмосу розповів про проблеми з документацією при добудові космодрому "Східний"

Рогозін підкреслив, що в 2018 році роботи з добудови космодрому так і не почалися, незважаючи на те, що з нього було здійснено декілька пусків. “Реальних робіт на Східному в 2018 році не було. Пуски були, але реальних робіт не було. Зараз проектна документація готується. Я заборонив виходити робочим на будівництво, поки немає готової робочої і проектної документації”, — розповів Рогозін. Це рішення було прийнято, щоб потім об’єкти не довелося перебудовувати, додав він.

У той же час, підкреслив Рогозін, будівництво об’єктів першої черги на космодромі фактично завершено. Прийняти їх в експлуатацію заважає відсутність необхідної документації. Проблеми носять “паперовий характер”, стверджує глава Роскосмосу. 30 березня Роскосмос відзвітує про роботи по забезпеченню космодрому прем’єру Дмитру Медведєву.

Як повідомляв УНН, для польотів на МКС США і Росія використовуватимуть кораблі SpaceX і Boeing.