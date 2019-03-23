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Глава Роскосмоса рассказал о проблемах с документацией при достройке космодрома "Восточный"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин запретил начинать работы по строительству второй очереди космодрома Восточный до того, как будет готова проектная документация. Об этом он рассказал в интервью одному из федеральных телеканалов РФ, сообщает УНН.

Глава Роскосмоса рассказал о проблемах с документацией при достройке космодрома "Восточный"

Рогозин подчеркнул, что в 2018 году работы по достройке космодрома так и не начались, несмотря на то, что с него было совершено несколько пусков. “Реальных работ на Восточном в 2018 году не было. Пуски были, но реальных работ не было. Сейчас проектная документация готовится. Я запретил выходить рабочим на стройку, пока нет готовой рабочей и проектной документации”, — рассказал Рогозин. Это решение было принято, чтобы потом объекты не пришлось перестраивать, добавил он.

В то же время, подчеркнул Рогозин, строительство объектов первой очереди на космодроме фактически завершено. Принять их в эксплуатацию мешает отсутствие необходимой документации. Проблемы носят “бумажный характер”, утверждает глава Роскосмоса. 30 марта Роскосмос отчитается о работах по обеспечению космодрома премьеру Дмитрию Медведеву.

Как сообщал УНН, для полетов на МКС США и Россия будут использовать корабли SpaceX и Boeing.

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