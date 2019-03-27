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В Нацполицию не поступала информация про возможные конкретные угрозы на выборах

Киев • УНН

 • 7268 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Национальную полицию не поступала информация о конкретных угрозах во время выборов. Об этом во время общения с журналистами заявил председатель Нацполиции Сергей Князев передает УНН.

В Нацполицию не поступала информация про возможные конкретные угрозы на выборах

"Конкретных на сегодняшнее утро угроз на конкретных участках или в конкретных регионах пока не зафиксировано", - заявил Князев.

По его словам, полиция готова ко всем возможным угрозам. Также он добавил, что вся информация о выявленных нарушениях оперативно публикуется уполномоченными на это представителями полиции.

Как сообщал УНН, в Полтавской области полиция зарегистрировала 183 сообщения о возможных нарушениях избирательного права.

В пресс-службе отметили, что за этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 5 возможных уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом. 2 производства открыты с вероятными фактам подкупа избирателей (ст. 160 Уголовного кодекса Украины), которые имели место в Полтаве и Кременчуге; одно заведомо ложное сообщение о подкупе избирателей (по ст.383), один факт возможного нарушения авторского права при осуществлении предвыборной агитации (ст.176) и один случай мошенничества (ст.190).

Ранее сообщал УНН, что с начала предвыборной кампании правоохранительными органами открыто 210 дел.

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