У Нацполіцію не надходила інформація про можливі конкретні загрози на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. До Національної поліції не надходила інформація про конкретні загрози під час виборів. Про це під час спілкування з журналістами заявив Голова Нацполіції Сергій КнязєвЮ передає УНН.
"Конкретних на сьогоднішній ранок загроз на конкретних дільницях або в конкретних регіонах поки що не зафіксовано", - заявив Князєв.
За його словами, поліція готова до всіх можливих загроз. Також він додав, що вся інформація про виявлені порушення оперативно оприлюднюється уповноваженими на це представниками поліції.
Як повідомляв УНН, на Полтавщині поліція зареєструвала 183 повідомлення про ймовірні порушення виборчого права.
У прес-службі зазначили, що за цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо 5 ймовірних кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом. 2 провадження відкриті за ймовірними фактами підкупу виборців (ст. 160 Кримінального кодексу України), що мали місце у Полтаві та Кременчуці; одне завідомо неправдиве повідомлення про підкуп виборців (за ст.383), один факт ймовірного порушення авторського права при здійсненні передвиборної агітації (ст.176) та один випадок шахрайства (ст.190).
Раніше УНН повідомляв, що з початку передвиборчої кампанії правоохоронними органами відкрито 210 справ.