В Национальной полиции сменили первого заместителя главы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины назначен Михаил Кузнецов, который до этого возглавлял Департамент оперативно-технических мероприятий Нацполиции, сообщает УНН.
Детали
В должности первого заместителя председателя Национальной полиции - начальника криминальной полиции Кузнецов заменил Евгения Коваля.
О Кузнецове известно, что он родом из Донецка. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, кандидат юридических наук. Принимал участие в антитеррористической операции на востоке страны, имеет статус участника боевых действий.
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Как сообщал УНН ранее, новых руководителей получили главные управления Нацполиции в Харьковской и Одесской областях.