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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Национальной полиции сменили первого заместителя главы

В Национальной полиции сменили первого заместителя главы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. На должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины назначен Михаил Кузнецов, который до этого возглавлял Департамент оперативно-технических мероприятий Нацполиции, сообщает УНН.

Детали

В должности первого заместителя председателя Национальной полиции - начальника криминальной полиции Кузнецов заменил Евгения Коваля.

О Кузнецове известно, что он родом из Донецка. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, кандидат юридических наук. Принимал участие в антитеррористической операции на востоке страны, имеет статус участника боевых действий.

Добавим

Как сообщал УНН ранее, новых руководителей получили главные управления Нацполиции в Харьковской и Одесской областях.

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